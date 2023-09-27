عقب انتهاء مؤتمر اليكتي.. حكومة كردستان تعلن الحداد على ضحايا الحمدانية

2023-09-27 19:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023) الحداد في الإقليم لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى وبعد مرور نحو 24 ساعة على الحادثة.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان، بيشوا هوراماني، اليوم، في تصريح صحفي، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن إقليم كردستان أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا فاجعة الحمدانية".

ويأتي الأعلان المتأخر لحكومة كردستان بالحداد، بعد أكثر من 8 ساعات على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في الحريق.

كما ان اعلان حداد كردستان تأخر بالرغم من وقوع الحادثة منذ مساء امس، حيث يرجح مراقبون هذا التأخير بسبب انتظار انتهاء فعاليات المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حضره الكثير من القيادات من بينهم رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.





المصدر: بغداد اليوم