التربية توضح بشأن وجود "ترويج للمثلية" في احدى كتب الخامس العلمي

2023-09-27 20:46:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول "صور للمثلية" في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزارة حريصة كل الحرص في الحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع العراقي الاصيل، ونؤكد على حذف الصورة من الطبعة الجديدة التي سوف يتم توزيعها على المدارس قريباً وان الكتاب وما يحتويه من مقررات يعود الى طبعة 2016".

واضاف، ان "الوزارة أوصت ومنذ سنوات عدة بضرورة حذف الصورة الا ان عدم اقرار الموازنة حال دون طباعة جديدة".



