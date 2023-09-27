التربية توجه بتكليف شريحة خريجين بالدوام في المدارس الاهلية

2023-09-27 20:46:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، بتكليف المدارس الاهلية لـ"مرشد تربوي" من الخريجيين غير المعينين.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزير، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الجبوري، وجه المديريات العامة للتربية كافة بتكليف الخريجين من حملة عنوان (مرشد تربوي) غير المعينين بالدوام في المدارس الاهلية وبواقع مرشد ومن ذوي الاختصاص حصرا في كل مدرسة".

واضاف، ان "القرار جاء بالنظر لاهمية تواجد المرشد التربوي داخل المؤسسة التربوية ولدوره الرئيسي في تقديم الإرشاد والنصح وتقويم وحل المعضلات التي قد تواجه الطلبة كذلك هو فرصة بحصول هذه المخرجات على نافذة للتعيين"، موضحاً ان "التكليف خاص بالمدارس الاهلية داخل العراق".

ادناه نص القرار: