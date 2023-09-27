2023-09-27 21:00:21 - المصدر: ايرث نيوز

فصّل يحيى رسول القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أسباب حادثة الحمدانية في محافظة نينوى، فيما دعا أصحاب القاعات والفنادق والمطاعم إلى اتباع إرشادات السلامة. وقال رسول لـ”إيرث نيوز”، إنّ “أسباب سقوط هذه الأعداد الكبيرة في قاعة الاعراس في قضاء الحمدانية تعود إلى سرعة انتشار النيران وايضا لم يكون هناك منافذ او ابوب للخروج للسلامة”. وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة الناطق باسم القائد العام يفصّل أسباب حادثة الحمدانية ويدعو إلى اتباع إرشادات السلامة أولاً على ايرث نيوز.