2023-09-27 21:00:21 - المصدر: ايرث نيوز

اصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ”إيرث نيوز”، انه “ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول كتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي، حريصون كل الحرص في الحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع العراقي الاصيل مؤكدًة حذف الصورة من الطبعة الجديدة التي […]

ظهرت المقالة التربية ترد على ما تم تداوله بشأن كتاب اللغة الإنكليزية للخامس العلمي أولاً على ايرث نيوز.