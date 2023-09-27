2023-09-27 21:00:21 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء ، عن قرب إنجاز مشروع توسعة مُستشفى الحُسين للأطفال، في مُحافظة الديوانيةجاء ذلك خلال زيارة نفذها فريق المُتابعة الميدانية المُتخصص في دائرتي البرامج الإستثمارية الحكومية، وتخطيط القطاعات التابع لوزارة التخطيط. للإطلاع على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز .وذكرت الوزارة في ببان لها ، تلقته ايرث نيوز إنّ “المشروع […]

ظهرت المقالة التخطيط تعلنُ عن إنجاز مشروع توسعة مُستشفى الحُسين للأطفال في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.