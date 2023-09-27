2023-09-27 21:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

وأكد الوزير أن نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال (٧٢) وستعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه، مبيناً أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو (٩٠٠) شخص خلال الحادث.

كما أعلن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض (١٤) متهماً من بينهم (١٠) عمال وصاحب القاعة و٣ متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة( ٩٤) شهيداً وأكثر من (١٠٠) مصاب. كما شدد السيد الوزير على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.