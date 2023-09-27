2023-09-27 22:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تفقد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة ، خالد اسماعيل النداوي، اليوم الاربعاء، في جولة مسائية عدد من المطاحن العاملة في بغداد وواسط تم خلالها ايقاف مطحنتين لتأشير مخالفات على نوعية بالانتاج، واوضح المدير العام في بيان تلقته ايرث نيوز بأنه “جرى خلال الزيارة الميدانية الإطلاع على عدد من معامل […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن ايقاف مطحنتين بسبب مخالفات على نوعية الانتاج أولاً على ايرث نيوز.