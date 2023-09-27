2023-09-27 22:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

تشير توقعات الطقس الى انخفاض في درجات الحرارة وأجواء أكثر إعتدالاً خلال الأسبوع المقبل. وكتب المتنبئ الجوي صادق العطية في إيضاح طالعته “إيرث نيوز” انه “ولأول مرة بعد صيف طويل لاهب وحلول فصـل الخريف، ستسجل درجات الحرارة ما دون الأربعين مئوية في مدن وسط وغرب وشمال البلاد واغلب مناطق الجنوب”. وأشار الى “أجواء أكثر اعتدالا […]

ظهرت المقالة بعد صيف طويل لاهب.. كتلة هوائية معتدلة تلطف إجواء العراق الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.