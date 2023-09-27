رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الفلسطيني بضحايا حريق الحمدانية

2023-09-27 22:20:07 - المصدر: واع

بغداد- واعتلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضحايا حريق قضاء الحمدانية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضحايا حريق قضاء الحمدانية" .