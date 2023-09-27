ريال مدريد يستعيد توازنه بثنائية في لاس بالماس
2023-09-27 22:35:17 - المصدر: واع
متابعة - واع
استعاد ريال مدريد، توازنه بالفوز 2-0 على لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.
سجل ثنائية ريال مدريد، إبراهيم دياز وخوسيلو في الدقيقتين (45+2) و54.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتصدر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز 17.
استعاد ريال مدريد، توازنه بالفوز 2-0 على لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.
سجل ثنائية ريال مدريد، إبراهيم دياز وخوسيلو في الدقيقتين (45+2) و54.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتصدر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز 17.