الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقفز الى المركز الثاني بثنائية في شباك لاس بالماس

2023-09-27 22:35:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قفز ريال مدريد، الى المركز الثاني بعد الفوز 2-0 على لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل ثنائية ريال مدريد، إبراهيم دياز وخوسيلو في الدقيقتين (45+2) و54.

وتبادل الفريقان، الهجمات، حتى أطلق الحكم، صافرة النهاية بفوز ريال مدريد، الذي استعاد توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتصدر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز 17.