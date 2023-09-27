2023-09-27 22:35:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي النفط على مضيفه فريق نادي غاز الشمال بنتيجة (104-80) نقطة في المباراة التي جرت في قاعة بلادي بكركوك لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة اليوم الأربعاء.

كما فاز فريق ناشئة نادي النفط على فريق ناشئة نادي غاز الشمال بنتيجة (41-37) نقطة لحساب الدوري المصاحب.

ويضيّف فريق نادي الكرخ الأحد المقبل فريق غاز الشمال الكرخ عند الساعة السادسة مساءً في قاعة الأول ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وكان فريق نادي الكهرباء يتغلب على نادي الحشد الشعبي بنتيجة (74-73) نقطة ضمن المنافسات ذاتها.