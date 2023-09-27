2023-09-27 22:40:34 - المصدر: ايرث نيوز

اجل. شرعت مديريه دفاع مدني في بغداد والمحافظات العراقية الى تنفيذ حملة كشوفات تشمل جميع المشاريع الحيوية والمهمة وكذلك المشاريع الأخرى من الفنادق، والأسواق التجارية، والمباني، والمولات التجارية من اجل تطبيق اجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ومنها منظومات الإنذار ومتحسسات الحريق ورفع المخالفات ومنها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني يشرع بتنفيذ كشوفات السلامة للمشاريع كافة أولاً على ايرث نيوز.