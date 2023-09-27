2023-09-27 22:40:34 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، انضمام طائرة الأحلام الى اسطول الناقل الوطني غدا الخميس. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تم انطلاق طائرة الأحلام B787-8 Dreamliner ذات علامة التسجيل Yl-ATD من مطار تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية /الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة طاقم عراقي “.واضاف، انه ” من المقرر وصولها الى مطار بغداد الدولي […]

ظهرت المقالة النقل: طائرة الأحلام ستنضم لأسطول الناقل الوطني غداً أولاً على ايرث نيوز.