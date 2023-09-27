السوداني يوجه بحملة كشف واسعة لشروط السلامة بجميع المنشات

2023-09-27 22:45:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، بحملة كشف واسعة لشروط السلامة بجميع المنشات وعدم التساهل وتطبيق القوانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ابتداءً من يوم غد الخميس سيتم الشروع بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة".

واضاف، ان "إجراءات دورية ستنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".

من جانبها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد والمحافظات شروعها بتنفيذ حملة كشوفات تشمل جميع المشاريع الحيوية والمهمة وكذلك المشاريع الأخرى من الفنادق، والأسواق التجارية، والمباني، والمولات التجارية من اجل تطبيق اجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ومنها منظومات الإنذار ومتحسسات الحريق ورفع المخالفات ومنها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند تنفيذ لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها وجهت مراكزها كافة المنتشرة في عموم المحافظات بإجراء الكشوفات بشكل فوري وفرض اجراءات السلامة في المشاريع والمباني، وتقديم المخالفين من أصحاب المشاريع الى الجهات القضائية وفق قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لرفع المخالفات بالتعاون والتنسيق المشترك مع دوائر البلدية المحافظين باعتبارهم الرئيس الأعلى للدفاع المدني في محافظاتهم وفق السياقات القانونية.