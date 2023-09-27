بعد اتهامات بصلته بقاعة الحمدانية.. الكلداني يخاطب بارزاني "غاضبا": هذه رسالتي الاخيرة

2023-09-27 22:45:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس حركة "بابليون" ريان الكلداني، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، تحذيراً "شديد اللهجة" الى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بعد اتهامات طالت الكلداني بصلته بقاعة فاجعة الحمدانية، من خلال العديد من وسائل الاعلام، بينها كردية.

وقال الكلداني في تدوينة له عبر موقع اكس "تويتر سابقاً"، تابعتها "بغداد اليوم"، مخاطباً رئيس الاقليم: "لا تتاجروا بدمائنا ومصائبنا لمكتسبات سياسية".

واضاف، انه "اذا اردتم ان تكونوا انسانيين فأهلاً بكم، ولكن نحذركم من اي نوايا اخرى ومن نشر الاشاعات والاتهامات عبر اعلامكم"، وزاد على ذلك: "ان لم تسكت ابواقكم في نشر خطاب الكراهية والاتهام، سيكون لنا رد اخر، وانتم تعلمون كيف يكون رد الاقوياء القانوني والشرعي"، خاتماً: "اتمنى ان تفهم الرسالة فهي الاخيرة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت عن هروب صاحب القاعة سمير سلمان نبو الى اقليم كردستان، فيما اشارت صفحات اخرى الى ارتباطه ونجله بحركة بابليون.



