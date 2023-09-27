2023-09-27 23:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتسمم نحو 50 شخصاً في قضاء الحويجة بكركوك جراء تناول طعام “فاسد” في حفل زفاف. وقال المصدر لـ”إيرث نيوز”، إن “50 شخصاً اصيبوا بحالات تسمم في احد الأعراس في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك”. واشار الى “نقل المصابين إلى المستشفى والوضع مسيطر عليه”، موضحا ان “سبب التسمم هو الطعام الفاسد”.

ظهرت المقالة كركوك.. تسمم 50 شخصاً بعد تناولهم طعام فاسد بحفل زفاف في الحويجة (صور + فيديو) أولاً على ايرث نيوز.