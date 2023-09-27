2023-09-27 23:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نتشر مصطلح الدورات البيوجيوكيميائية؛ فما المقصود به؟ يُشير مصطلح الدورة البيوجيوكيميائية إلى كيفية انتقال العناصر أو المركبات المختلفة في المحيط الحيوي، وهي مهمة للحياة على سطح الأرض، ويندرج تحت هذا المصطلح عدة دورات، وهم: دورات الكربون والنيتروجين والماء والفوسفور والكبريت. كل دورة منها لها مسارها الخاص، وكلمة بيوجيوكيميائية، اختصار للجوانب البيولوجية والجيولوجية والكيميائية المصاحبة لكل دورة. الدورات […]

ظهرت المقالة معجم المناخ.. أهم 5 دورات بيوجيوكيميائية أولاً على ايرث نيوز.