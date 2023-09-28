تسمم جماعي باحدى قاعات الاعراس في كركوك

2023-09-28 00:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعرض العشرات من الحاضرين في مأدبة أقيمت خلال حفل زفاف للتسمم، مساء اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، في احدى قاعات الاعراس بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال صحفيون ومصادر محلية في كركوك لـ"بغداد اليوم" ان "150 أصيبوا بالتسمم في احدى الأعراس في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك" لافتا الى، ان "سبب التسمم هو طعام فاسد قدم الى الحضور".

وأضاف "تم نقل المصابين إلى المستشفى" مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه".

فيما أفاد مصدر في ادارة مستشفى الحويجة لـ"بغداد اليوم" بأن "الوضع مسيطر عليه و لا توجد حالات خطرة" مبينا، ان "ذوي العريس قدموا للحضور بالمناسبة وجبات (سندويش) تم اعدادها في المنزل".

يشار الى ان الحادثة تأتي عقب يوم من الحريق الذي نشب مساء أمس الثلاثاء في قاعة للمناسبات خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى تسبب بمصرع وإصابة العشرات، لتعتقل وزارة الداخلية 14 متهماً وتعلن الحكومة حداداً عاماً على أرواح الضحايا في البلاد لمدة 3 أيام وسط تضامن وتعاطف دولي مع العراق.





المصدر: بغداد اليوم