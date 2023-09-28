القضاء يكشف مسببات وكواليس فاجعة قاعة الحمدانية

2023-09-28 00:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، مسببات وكواليس فاجعة حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى أمس وراح ضحيتها العشرات.

وذكر بيان للقضاء تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس الثلاثاء، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأكدت محكمة تحقيق الموصل، وفقاً للبيان، أن "الحريق اندلع في الساعة ١١ ونصف مساء يوم الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت هي السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال".

وأوضحت، أن "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتة إلى أن "باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من ١٠٠ شخص وإصابة حوالي ١٥٠ شخصا وهم بحالة خطرة".

وتابعت المحكمة، أن "قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم ٩ أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة ٣٤٢ / ١و٢ و٤ من قانون العقوبات العراقي".

ولفتت الى، أن "صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين إقوالهم قضائيا".

يشار الى ان حريقاً نشب داخل قاعة (الهيثم) للمناسبات في قضاء الحمدانية شرق مديينة الموصل مركز محافظة نينوى مساء أمس الثلاثاء، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات وسط تضارب الاحصائيات الرسمية عن عدد الضحايا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث الحريق.

وأكدت وزارة الداخلية، ان الحادث ليس جنائياً وسببه ضعف إجراءات السلامة والوقاية في القاعة المشيدة من (السندويج بنل) سريع الاشتعال.





المصدر: بغداد اليوم