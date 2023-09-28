2023-09-28 03:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سحبت قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023/2024، صباح الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، مباشرةٍ بعد انتهاء مواجهات دور الـ32 من بطولة الكأس الثانية في إنجلترا. وشهد دور الـ32 من كأس الرابطة، مفاجأة غير متوقعة بإقصاء فريق مانشستر سيتي حيث هُزم من نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف حمل توقيع […]

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