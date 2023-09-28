2023-09-28 08:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العراق تقدم مرتبة واحدة من بين اكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.

وقالت الخزانة في أحدث جدول، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تقدم مرتبة واحدة على الرغم من انخفاض حيازته من السندات لشهر تموز بمقدار 400 مليون دولار ليصل الى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 32.6 مليار دولار لشهر تموز منخفضة بنسبة 1.21% عن شهر حزيران التي بلغت حيازة العراق من السندات 33 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 6.12% عن شهر حزيران للعام 2022".

كما أشارت الخزانة الى أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات 1.112 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ821 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 662 مليار دولار، ولوكسمبورك رابعا بـ 349 مليار دولار، وبلجيكا خامسا بـ 318 مليار دولار".

وبينت ان "مجموع السندات لدول العالم لشهر تموز ارتفعت بمقدار 103 مليارات دولار عن شهر حزيران الماضي لتصل إلى 7 تريليونات و 654 مليار دولار".