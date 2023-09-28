القاضي حنون: منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد

2023-09-28 10:21:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، أن مكافحة الفقر والبطالة وتأمين العيش للمواطن الكريم هدف مقدس لدى الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص أهم أدوات تحقيق ذلك الهدف.

وقال حنون خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة وبحضور السفير العراقي أحمد نايف وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والمصريين، وفقا لبيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، بأن تفاعل هيئة النزاهة الاتحادية مع البرنامج الحكومي حقق تقدماً غير مسبوق في مكافحة الفساد، مبيناً أن من أولويَّات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر، وإن مكافحة الفقر يمر عبر تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير مناخات آمنة لدخولهم سوق العمل".

وأردف رئيس الهيئة، أن" العراق مقبل على فرص استثمارية واعدة، وعلى الشركات المصرية الرصينة التنافس عليها، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مشروع طريق التنمية، منبهاً إلى أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد، حاثاً أصحاب الشركات الاستثمارية إلى المبادرة بإشعار الهيئة بحالات الابتزاز التي قد تتعرض لها وهو ما يسهم بقطع دابر الفساد ويحمي الاقتصاد".

وزاد حنون" ان ذلك يؤمن تشغيل العمالة العراقية مع ضمان حقوقها من جهتي الضمان والتقاعد وفقا للقانون مشيراً الى ان ضمان حقوقه العامل العراقي في الضمان الاجتماعي والتقاعد اهم اسباب نجاح الاستثمار ومكافحة الفساد".

من جانبه أشار السفير العراقي في القاهرة، وفق البيان إلى، أن" قيادات البلدين جسدت ذلك من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة، منبهاً إلى أن حرب القوات الأمنيَّة العراقيَّة بصنوفها كافة ضد عصابات داعش كانت حرباً نيابة عن العالم والدول الشقيقة، داعياً إلى استثمار الوفرة الماليَّة والاحتياطي النقدي والذهبي الجاذب للاستثمار، والإفادة من الشركات الاستثماريَّة لجمهوريَّة مصر للعربيَّة.

المصدر: بغداد اليوم



