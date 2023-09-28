البصرة تفحص مبانيها ومؤسساتها الحكومية والأهلية وتتوعد المخالفين

2023-09-28 10:21:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، بتشكيل لجنة لفحص المباني والمؤسسات الحكومية والاهلية في المحافظة.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب المحافظ بتاريخ (26 أيلول 2023)، الى أنه "تحسيا لحدوث الحرائق بسبب الاهمال ومخالفات الاجراءات الوقائية وشروط السلامة في المباني والمؤسسات الحكومية والأهلية، واستناداً للصلاحيات المخولة الينا تقرر تشكيل لجنة من السادة المدرجة أسماؤهم ادناه تتولى مهمة متابعة ماذكر آنفاً وتشديد العقوبات على المخالفين بسبب عدم توفير متطلبات الدفاع المدني والوقاية اثناء نشوب الحرائق ، وتقديم تقرير دوري بذلك".





المصدر: بغداد اليوم