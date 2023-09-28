2023-09-28 10:21:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اعلنت مديرية صحة كركوك، اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2023)، ارسال وجبة ثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية الى محافظة نينوى لاسعاف وعلاج المصابين بحادث الحريق في قضاء الحمدانية.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".

وأضافت أن "مدير عام دائرة صحة كركوك زياد خلف اشرف علی ارسال الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية من قسم الصيدلة وجميع مستشفيات كركوك الی محافظة نينوی".

وكانت ادارة محافظة كركوك، اعلنت في وقت سابق من اليوم (28 أيلول 2023)، تشكيل لجان بالاقضية والنواحي لتطبيق إجراءات السلامة في الأماكن التي يرتادها المواطنون.

وذكرت إدارة المحافظة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،وبعد حادثة الحمدانية التي اودت بعشرات الشهداء والجرحى قررت ادارة محافظة كركوك ،تشكيل لجان في الاقضية والنواحي تضم رئيس الوحدة الادارية ،رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة ،والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".

وأضافت أن "عمل هذه اللجان يبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس ،بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة مع التاكيد على اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة".

وشددت ادارة المحافظة "على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين واغلاق القاعات والصالات غير المجازه بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات" .