2023-09-28 10:21:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت ادارة محافظة كركوك، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، تشكيل لجان بالاقضية والنواحي لتطبيق إجراءات السلامة في الأماكن التي يرتادها المواطنون.

وذكرت إدارة المحافظة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،وبعد حادثة الحمدانية التي اودت بعشرات الشهداء والجرحى قررت ادارة محافظة كركوك ،تشكيل لجان في الاقضية والنواحي تضم رئيس الوحدة الادارية ،رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة ،والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".

وأضافت أن "عمل هذه اللجان يبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس ،بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة مع التاكيد على اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة".

وشددت ادارة المحافظة "على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين واغلاق القاعات والصالات غير المجازه بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات" .