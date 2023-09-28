2023-09-28 10:31:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، عن وصول الناقلة "سومر" إلى ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، فيما أكد انها ستلتحق بأسطول الناقلات العراقيّة.

وقال عبد الغني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" الناقلة سومر بُنيت وفق احدث المواصفات وبطاقة تزيد عن 200 الف برميل يوميا، مبينا انه" سيعمل على إعادة شركة الناقلات الى الريادة لتمتلك ناقلات كبيرة لتصدير المنتجات النفطية.

وأضاف وزير النفط، اننا" اليوم نجتمع لكي نعلن دخول الناقلة إلى الخدمة وسنعمل لزيادة الاقتصاد الوطني من خلال شركة ناقلات النفط.

وأعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء (22 آب 2023)، تسلم الناقلة "سومر" بحمولة (31) الف طن، فيما أكدت -حينها- أنها ستدخل الخدمة في شهر ايلول الجاري.

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفريق الفني واللجنة المكلفة للشركة استلم اليوم في الصين الناقلة الجديدة (سومر) بحمولة 31 الف طن، بعد الانتهاء من عمليات الفحص النهائي".

واضاف، انه "تم إبحار الناقلة من الصين بإتجاه المؤانى العراقية، ومن المؤمل تدشينها في أيلول المقبل".

يذكر ان شركة ناقلات النفط العراقية ابرمت في عام 2020 عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحد 31000 الف طن، تهدف الى تعزيز أسطول الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى جانب لناقلات (بغداد، شط العرب، ودجلة والفرات).

المصدر: بغداد اليوم