قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. يونايتد وجها لوجه أمام نيوكاسل

2023-09-28 10:35:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تم سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023-2024 فجر اليوم الخميس، عقب انتهاء مواجهات دور الـ32 من بطولة الكأس الثانية في إنجلترا.

وشهد دور الـ32 من كأس الرابطة، مفاجأة غير متوقعة بإقصاء فريق مانشستر سيتي حيث تعرض للهزيمة على يد نيوكاسل يونايتد 1-0 سجله اللاعب السويدي ألسكندر إيزاك.

وأوقعت القرعة فريق نيوكاسل الذي أقصى مانشستر سيتي في وجه فريق مانشستر يونايتد، في دور الـ16، بينما ليفربول سوف يلتقي مع بورنموث.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره بلاكبيرن، فيما يلعب فريق أرسنال ضد وست هام يونايتد في ديربي لندن.

ويخوض الفريق الأول من يمين القرعة المباراة على أرضه، وستكون من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأدناه نتائج قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد

بورنموث X ليفربول

تشيلسي X بلاكبيرن

وست هام يونايتد X أرسنال

إيفرتون X بيرنلي

إكستير X ميدلسبره