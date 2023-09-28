2023-09-28 10:35:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ظهر الأطفال في النفق المؤدي لملعب مباراة كرة القدم بين فريقي إنتر ميامي وهيوستن دينامو، اليوم الخميس، في سعادة غامرة بعد مصافحة النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي، الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.

وخسر رفاق ميسي بهدفين لهدف في نهائي كأس أميركا المفتوحة، في مباراة لم يشارك فيها بطل كأس العالم الماضي.

وأظهر مقطع فيديو ميسي وهو يتحرك رفقة زميله جوردي ألبا، الذي لم يشارك أيضاً في اللقاء للإصابة، ومع مروره بعدد من الأطفال ظهرت السعادة الغامرة عليهم وقفز أحدهم فرحًا بطريقة جنونية بعد مصافحة ميسي.

ولم يتمكن ميامي من الفوز باللقب الثاني مع ميسي، بعد فوزه الشهر الماضي بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية

وغاب ميسي أيضًا عن تعادل فريقه مع أورلاندو سيتي، الأسبوع الماضي، بهدف لكل فريق.

وفي هذا الصدد، قال مدرب النادي، خيراردو مارتينو، إن حالة ميسي "سيتم تقييمها بشكل يومي".

وبحسب فرانس برس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من إصابة مزمنة.

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر.

وغاب ميسي عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة، بعد 5 أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي.

ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من "إرهاق عضلي".

وتوالت مشكلات النجم الأرجنتيني، الذي رغم مشاركته أساسيًا في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، طلب استبداله في الدقيقة 38 من المباراة.