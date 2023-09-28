وكالة الاستخبارات: القبض على ثلاث ارهابيين في بغداد

2023-09-28 10:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاث ارهابيين في بغداد. وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “استنادا الى معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد ثلاثة إرهابيين ضمن في محافظة بغداد وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الرصافة وبكمين محكم […]

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