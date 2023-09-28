2023-09-28 10:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند، إن إسرائيل تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينيا حاليا رهن الاعتقال الإداري. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أفاد وينسلاند بأن عدد المحتجزين هذا هو “الأعلى منذ أكثر من عقد”، مبينا أن “قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا في الاعتقال الإداري أولاً على ايرث نيوز.