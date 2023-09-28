كركوك ترسل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية الى نينوى

2023-09-28 10:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت صحة كركوك اليوم الخميس عن ارسال الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية الى محافظة نينوى. وذكر بيان للصحة تلقته ايرث نيوز انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم”. واضافت […]

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