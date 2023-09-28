وكالة الاستخبارات تحكم قبضتها على ثلاثة إرهابيين في بغداد

2023-09-28 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن احكام قبضتها على ثلاثة إرهابيين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " استنادا الى معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد ثلاثة إرهابيين ضمن في محافظة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الرصافة وبكمين محكم تم القبض عليهم".

وأضافت، أن "أقوالهم دونت واعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش واشتراكهم بعمليات إرهابية"، لافتة الى أنه "تم إحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".