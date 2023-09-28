رئيس الوزراء يزور مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية

2023-09-28 12:50:07 - المصدر: واع

بغداد - واع

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء قدم تعازيه ومواساته لذوي ضحايا حادث الحريق الأليم" .