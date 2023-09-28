بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم في بغداد

2023-09-28 12:51:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نظم العشرات من الخريجين الاوائل، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " العشرات من الخريجين العشرة الاوائل تظاهروا، اليوم ، امام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد للمطالبة بالاسراع في تعديل قانون تشغيل الاوائل 67 لسنة 2017".

واضاف" كما طالب المتظاهرين بإنصاف هذه الشريحة ليشمل العشرة الأوائل بدلا من إقتصاره على الثلاثة الأوائل فقط".

المصدر: بغداد اليوم

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