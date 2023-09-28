الاستئناف تصادق على قرار لجنة شؤون اللاعبين والمدربين

2023-09-28 12:55:12 - المصدر: واع

بغداد – واعاجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي نفط الوسط الرياضيّ بالعدد 692 بتاريخ 24/9/2023، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" بعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى ( 229/ شؤون اللاعبين والمدربين /2023 )، ومصادقة المكتب التنفيذيّ (بالعدد 8/10/70 في 16/8/2023) على توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين والمدربين ( بالعدد 122 في 25 /7/2023 ) وعليه قررت اللجنة :المصادقة على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين ( بالعدد 122 في 25 /7/2023 )، والمصادق عليه من قبل المكتب التنفيذيّ بالعدد (8/10/70 في 16/8/2023)، كون إن نادي نفط الوسط قد أخلَ بالتزاماته التعاقديّة، فضلاً عن إقرار وكيل نادي نفط الوسط أمام لجنةِ شؤون اللاعبين بالمبلغ المقرر والبالغ (112,000,000 مليون دينار عراقي فقط)، وحسب ما جاءَ بمضمون العقد المُبرم بين الطرفين".