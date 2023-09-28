إدارة الطلبة تضع خطة مستقبلية للارتقاء بكرة الأنيق

2023-09-28 12:55:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة صباح قاسم، أن الإدارة وضعت خطة مستقبلية قبل الدخول في غمار منافسات الموسم الجديد، فيما أشار الى أن النادي تمكن من حسم اغلب الأمور الإدارية والمالية العالقة والذي عانى منها الأنيق في الموسم المنصرم.وقال قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الخميس، إن" إدارة النادي تسعى لتجاوز العقبات التي واجهت الفريق في الموسم الماضي، لذا وضعنا خطة مستقبلية مدروسة ولازال العمل مستمر حتى الوصول الى الغاية المنشودة"، مبينا أن" أغلب الامور الادارية العالقة تم حلها بعد الاتفاق مع اتحاد كرة القدم، وكذلك الديون المترتبة في ذمة النادي تم دفع نسبة كبيرة منها، بالتالي فإن الفريق بات مستعداً للدخول في منافسات دوري المحترفين".وأضاف قاسم، أن" الإدارة أكملت تعاقداتها مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق بالإضافة الى تجديد الثقة بمجموعة اخرى "، لافتا الى أن" فريقنا دخل معسكراً تدريبي في أربيل بتواجد جميع اللاعبين المحترفين والمحليين وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بغية الوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق المسابقة".وتابع قاسم " هنالك نية للاتفاق مع شركة مختصة لهدم منشآت النادي وتشييد أبنية جديدة تليق باسم وتأريخ النادي العريق ".