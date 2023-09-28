استقدام "جبير الجبوري" بتهمة صرف أكثر من نصف مليار دينار خلافا للقانون

2023-09-28 13:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (532،100،000) مليون دينار دون سند قانوني.

وبينت الدائرة أن المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.

وأضافت إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.

إلى ذلك كشف مصدر مطلع، عن اسم رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق الذي لك يذكره بيان هيئة النزاهة وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "جبير سلمان خماط الجبوري".