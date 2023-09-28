السوداني يحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة المخالفين لشروط السلامة

2023-09-28 13:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

حمل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، مديري الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة المخالفين لشروط السلامة، فيما وجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمتسببين بحريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع صباح اليوم الخميس، ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة".

وأضاف أنه "اطلع على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي."

وأشار الى أن "السوداني عقد اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة".

وتابع البيان أنه "شددعلى تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، كما وجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".









المصدر : بغداد اليوم