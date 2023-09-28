2023-09-28 13:40:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، الإطاحة بـ90 مطلوبًا من خلال ما يعرف بالممارسات الشاملة خلال 72 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قيادة شرطة ديالى اعتمدت مبدأ الممارسات الشاملة في الاقضية والنواحي من خلال تشكيلاتها القتالية - في اشارة الى الطوارى والاجهزة الساندة - باجراء عمليات تفتيش مباغتة وتعقب مباشر لعشرات الاهداف المطلوب بتهم مختلفة اغلبها جنائية".

واضاف، ان" الممارسات الشاملة اطاحت بـ90 مطلوبًا خلال الساعات الـ72 الماضية تم ايداعهم مراكز الاحتجاز، لافتا الى ان الممارسات هي ستراتيجية تتضمن 7 اهداف مباشرة ابرزها، تعزيز هاجس الاستقرار وانهاء اي حالات سلبية تعكر الامن والامان".

واشار المصدر الى ان" غرفة عمليات مباشرة هي من تدير الممارسات الشاملة من اجل اتخاذ اي قرارات عاجلة، مؤكدا" عدم استثناء أي منطقة من هذه الممارسات الأمنية".

المصدر: بغداد اليوم