دهوك تفرض إجراءات صارمة بشأن قاعات الأعراس والمقاهي والفنادق

2023-09-28 13:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فرضت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الخميس، قراراً جديداً يقضي بمنع وبشكل صارم ممارسة الألعاب النارية داخل المباني المغلقة في المحافظة.

وقال المقدم بيوار عبدالعزيز المسؤول الإعلامي لدائرة إطفاء دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن هذا القرار يشمل منع استخدام الألعاب النارية والمفرقعات في القاعات التي تستخدم لإقامة الأعراس والمقاهي والفنادق، وذلك اعتباراً من هذا اليوم الخميس.

وأوضح عبدالعزيز الاسباب التي دفعت الدائرة الى اتخاذ هذا القرار، مشيراً الى أنه جاء عقب حادثة حريق مأساوية وقعت في منطقة الحمدانية شمال الموصل أسفرت عن فقدان أرواح أكثر من مائة شخص وإصابة عدد كبير من المحتفلين.

وفي سياق متصل، قامت السلطات المحلية في مدينة أكري شرقي محافظة دهوك باتخاذ خطوات حازمة للسيطرة على استخدام الألعاب النارية.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، انه تم ضبط ومصادرة اثنين من هواة الألعاب النارية بعد أن قاما بتنظيم عروض نارية غير قانونية داخل المدينة. ويتمثل الشرط في منع استخدام الألعاب النارية في الأماكن المغلقة بصفة خاصة، مثل الأعراس والمقاهي والفنادق.