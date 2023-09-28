على نفقته الخاصة.. منتخب الكيوكوشنكاي يشارك ببطولة الخليج

2023-09-28 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يستعد الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي للمشاركة بإحدى أهم البطولات في منطقة الشرق الأوسط وهي بطولة الخليج التي ستنطلق في الرابع وتستمر لغاية الثاني عشر من شهر تشرين الأول المقبل في مدينة الخبر السعودية.

وقال رئيس اتحاد اللعبة عمار عدنان وهيب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الخميس إن "البطولة تعد محطة مهمة للعراق والمنتخبات الاخرى لإثبات وجودها الحقيقي في منطقة الخليج على مستوى اللعبة، بالإضافة الى انها تعتبر مرحلة اعدادية مهمة قبل المشاركة في البطولات المقبلة وأقربها بطولة العالم والعرب وآسيا".

وأضاف وهيب، أن" العراق سيشارك على نفقته الخاصة بوفد يتكون من 20 شخصاً، والاتحاد أكمل جميع المتطلبات الإدارية الخاصة بسمة الدخول، ولكن تبقى المشكلة الاكبر الذي يعاني منها الاتحاد هي قلة الدعم المالي وتوقف الميزانية التشغيلية"، مشيرا الى أن" اتحاده قدم طلبا الى وزير الشباب والرياضة لصرف منحة مالية لتسهيل المشاركات المقبلة وأقربها بطولة كأس اويام الدولية في بيروت، والتي ستقام بإشراف الاتحاد الدولي وبمشاركة كبيرة جداً".

وتابع وهيب أن" ‏‏العراق مقبل على تنظيم بطولة آسيا الدولية في بغداد خلال شهر آذار من العام المقبل، ولكن حتى الآن لم يتلق اتحادنا أي اهتمام او دعم حكومي مع العلم ان العراق يترأس دول القارة ولا يمتلك مقرا او موظفين او دعم مالي ما يسهم في إفشال هذا الاتحاد وقد يؤدي الى خسارة هذا الاستحقاق المهم ويذهب الى دولة أخرى".