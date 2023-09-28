2023-09-28 14:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الخدمات البرلمانية، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، اتخاذ ثلاثة قرارات فورية حيال فاجعة الحمدانية، فيما أشارت إلى ان الحصيلة النهائية للحادثة لم تعلن حتى الآن.

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة، سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" ماحصل في قاعة الاعراس بالحمدانية فاجعة مؤلمة اودت بحياة العشرات من المدنيين بينهم نساء واطفال والحصيلة النهائية لم تعلن حتى الان في ظل شدة الاصابات التي تؤدي الى وفيات متزايدة، لافتا الى اننا امام مشهد قاس لكل العراقيين".

واضاف، ان" لجنته اجلت زيارتها الى نينوى عقب فاجعة الحمدانية واتخذت قرارات فورية، أولها استضافة المحافظ نجم الجبوري ومدراء الدوائر البلدية للوقوف على حيثيثات ماحصل، والإجابة عن كيفية بناء القاعة ومن اعطى الإذن ومن يملك الأرض لوجود شكوك عديدة حيال عائديتها، بالاضافة الى ان طبيعة الحادث تحتاج الى تفسيرات موضوعية من قبل اللجان المختصة للوقوف على ملابساته واعلام الراي لعام".

واشار الساعدي الى، ان" نينوى تعرضت الى 4 حوادث مؤلمة في السنوات الأخيرة كان غياب شروط السلامة العامة سببًا مباشرًا في وقوعها، معتبرا إن مايحصل جزء من تراكمات الفساد في تجاهل تطبيق معايير السلامة التي وضعت لمنع حدوث هكذا فواجع يذهب ضحيتها العشرات".

وتابع عضو اللجنة، ان" الحكومة بادرت بفتح ملف معايير السلامة في البلاد خاصة وان هناك جملة من القرارات اتخذت فعليا وهناك تشديد حيال تطبيق المعايير، موضحا إنّ" فاجعة الحمدانية يجب ان تكون مسارا لتغيرات مهمة تنهي فوضى المعايير في كل القاعات والمولات وحتى المصانع والورش".

وعن تفاصيل الحريق، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.

فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الاربعاء (27 أيلول 2023)، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

المصدر: بغداد اليوم