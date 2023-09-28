2023-09-28 15:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يواصل المنتخب المغربي تحت 23 سنة تحضيراته لنهائيات أولمبياد باريس 2024، في الوقت الذي يريد فيه المدير الفني للمنتخب المغربي عصام الشرعي خوض أكبر عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز الجيل الذي سيدافع عن كرة القدم المغربية في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفي هذا الإطار، حصل "العربي الجديد"، الخميس، على معلومات من مسؤول بارز داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، أكد من خلالها أن المنتخب المغربي الأولمبي سيواجه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل منتخب العراق، بعدما جرى التفاهم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم في الأيام الماضية، وستُبرمج مباراة ودية ثانية لمصلحة زملاء اللاعب أمين الوزاني، إذ سيواجه منتخب جمهورية الدومنيكان.

وبعدما كان المنتخب المغربي الأولمبي قد واجه أخيراً نظيره البرازيلي في مدينة فاس المغربية، ارتأى مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم مواجهة العراق ومنتخب جمهورية الدومنيكان من أجل تنويع المدارس الكروية التي يواجهها منتخب المغرب حتى يكون في أتم الجهوزية لمواجهة منافسه في الألعاب الأولمبية المقبلة.

في المقابل، من المتوقع أن تشتد المنافسة بين عدة لاعبين مغربيين، سواء المحترفين في الدوريات الأوروبية أو المحترفين في بطولة الدوري المغربي، من أجل تمثيل بلدهم في الأولمبياد، المنافسة التي غاب عنها المنتخب المغربي منذ نسخة لندن 2012، إذ كان يُشرف على تدريب الأولمبي المغربي الراحل الهولندي بين فيربيك.