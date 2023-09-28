2023-09-28 15:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد بساتين ومزارع محافظة ديالى، ظاهرة لم تألفها سابقاً، حيث نضبت آبارها بسبب الجفاف الذي يضرب عموم البلاد وانخفاض مستوى المياه الجوفية.

ويقول علوان الدليمي، المزارع في أطراف مدينة بعقوبة لـ"بغداد اليوم"، الخميس (28 أيلول 2023)، إنه "استأجر ثلاثة أشخاص مع ماكنة من أجل (تنزيل) عمق البئر الرئيس في مرزعته 10 أمتار أخرى بعد جفافه في الآونة الأخيرة في ظاهرة بدأت تضرب مناطق زراعية لم تشهدها من قبل".

وبين، ان "زيادة أعماق الآبار التي نطلق عليها محلياً بتسمية (التنزيل) لم تكن موجودة من قبل لكن يبدو ان حتى خيرات باطن الأرض بدأت تنضب وهو ما يزيد قلقناً" لافتا الى، ان "نوعية المياه هي الأخرى تغيرت بشكل لافت".

فيما اقر الخبير في ملف المياه، عادل المختار، بأن "العراق يملك قرابة 30 مليار متر مكعب من المياه الجوفية لكن الاعتماد عليها في سقي قرابة 4 ملايين دونم لعدة اعوام سيؤدي الى استنزافها بشكل خطير جداً" لافتا الى، ان "نضوب الآبار واضطرار المزارعين الى تنزيل الاعماق بشكل متكرر دليل على خطورة المشهد".

واضاف، ان "حفر الآبار بمعدلات عالية وهدر المياه المرافق عليها من قبل المزارعين صور مؤلمة قد تقودنا الى مرحلة خطيرة جداً خلال السنوات الماضية".

أما علاء العزاوي وهو مختص بحفر الآبار فقد اقر "بان تنزيل أعماق الآبار لم تعد حالات فردية بل أشبه بالظاهرة خاصة في مناطق شرق وشمال شرق ديالى" لافتا الى، ان "الآبار بدأت تنضب بشكل مثير للقلق".

وأضاف، ان "ناحية مندلي تتصدر مدن المحافظة في انحسار مياه الآبار" لافتا الى انه "وفق معلوماته بان معدل انخفاض مياه الآبار فيها تجاوز الـ30 متراً".

يشار الى ان الحكومة العراقية لجأت الى حفر الآبار الارتوازية لتأمين متطلبات الزراعة لتعويض النقص الحاصل من الإيرادات عبر نهري دجلة والفرات وباقي الروافد الطبيعية مع شحة الأمطار.

المصدر: بغداد اليوم