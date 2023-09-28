2023-09-28 15:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية بإقليم كردستان، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، استلام 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم قبل قليل، تحويل مبلغ 200 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان في فرع البنك المركزي العراقي بأربيل".

واشارت الى أن "المبالغ لغرض توزيع رواتب الموظفين في الاقليم".

وفي (24 أيلول 2023)، أودع البنك المركزي العراقي، 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان.

وذكر بيان لوزارة المالية في الإقليم وتلقته "بغداد اليوم"، أن " البنك المركزي قام بإيداع مبلغ 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق"، مبينا ان "المبلغ المودع جزء من عملية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".