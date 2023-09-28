ارتدادات فاجعة الزفاف.. كربلاء وكركوك تتخذان اجراءات وقائية بشأن الحرائق

2023-09-28 15:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظتي كربلاء وكركوك، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، اتخاذ اجراءات صارمة بشأن القاعات العامة للمناسبات لتطبيق معايير السلامة وحفاظاً على ارواح المواطنين وموظفي الدولة.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحافظ نصيف جاسم الخطابي وجه بإتخاذ اجراءات صارمة بخصوص القاعات العمة للمناسبات".

وأضاف أنه " وجه بعدم استخدامها الا بعد التأكد من جهوزيتها وتطبيقها معايير السلامة والامان".

من جانبه وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ، اليوم الخميس (28 أيلول 2023) باتخاذ اجراءات وقائية حفاظاً على ارواح المواطنين وموظفي الدولة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "محافظ كركوك باتخاذ اجراءات وقائية حفاظاً على ارواح المواطنين وموظفي الدولة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء".

نص الوثيقة ادناه:









المصدر : بغداد اليوم