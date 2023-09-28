2023-09-28 15:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، النائب رعد الدهلكي إلى تأكيد أو نفي ما ورد من خبر على منصات التواصل الاجتماعي من كونه رفع إلى الهيئة أوراقاً تخص المتهم المكفل نور زهير.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان" على النائب رعد الدهلكي أن يثبت إنها (الهيئة) منعته أن يرى المتهم المذكور؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب.

وأعلن النائب رعد الدهلكي، يوم أمس الأربعاء (27 أيلول 2023)، انه قام برفع أوراق في هيئة النزاهة ضد نور زهير وطلب أن يراه ولكن تم منعه من ذلك، لأنه محمي وهو في بغداد. حسب الدهلكي.