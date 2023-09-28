رئيس البعثة العراقية في الألعاب الآسيوية : لن نستطيع بناء قاعات كالتي في هانغتشو ولو بعد 50 سنة

2023-09-28 15:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر رئيس البعثة العراقية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية سمير الموسوي، اليوم الخميس، عن سعادته بنيل الوسام الأول للعراق بلعبة المبارزة، مشيراً إلى أن الفرق العراقية لا يمكن أن تنافس الفرق المشاركة في الدورة بسبب "الفجوة الرياضية" بينهم ومنها بناء ملاعب لا يستطيع العراق انشاءها ولو بعد 50 عاماً.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سعداء بنجاحنا في احراز الوسام الاول عبر لاعب المبارزة سيف طاهر الذي تأهل الى الدور قبل النهائي بعد سلسلة من الانتصارات وبرغم أنه خسر في هذا الدور مع الاردني صالح الشرباتي، فانه اسعدنا بنيل الوسام النحاسي على أمل أن تتعزز هذه النتيجة في الفعاليات الاخرى ولاسيما رفع الاثقال والقوس والسهم فضلا عن فريق التتابع بالعاب القوى".

واضاف، أنه "بصراحة ان التنافس على اوسمة الدورة الاسيوية ليس سهلا وهو بحاجة لمتطلبات عديدة، فالمعسكر التدريبي الذي توفره اللجنة الاولمبية قبل خوض المنافسات ليس كافيا ويفترض بالاتحادات الرياضية ان تستغل فترة التنافس والتهيؤ طوال السنوات الأربع التي تسبق الدورة لكي ترفع درجة استعداد رياضييها".

وتابع رئيس البعثة العراقية "لا يمكن أن ننافس الآخرين ما لم نقلص الفجوة في ما يتعلق بالبنى التحتية، اذ ان ما نراه لدى الآخرين من ملاعب وقاعات يجعلنا في ذهول، وهو أمر يمكنهم من اعتلاء منصات التتويج في شتى الاستحقاقات، ويكفي ان اشير الى ان بعض القاعات الموجودة حاليا في هانغتشو لا يمكن أن نبني مثلها ولو بعد 50 سنة".

ويواصل رباعو العراق استعداداتهم لمنافسات رفع الاثقال التي تنطلق يوم الخميس المقبل

من جهته قال رئيس اتحاد رفع الاثقال محمد كاظم مزعل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز لقد "اجرى رباعونا اليوم الوحدة التدريبية الثانية في صالة التدريب الرئيسية بكلية زيجيانغ وهم يتطلعون لتحقيق نتائج لافتة في البطولة".

واضاف مزعل "لقد حضرنا الاجتماع الفني الذي ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالمنافسات وقد عرفنا خلال استطلاع لأسماء المتنافسين وجود رباعين مهمين الأمر الذي سيرفع من مستوى المنافسة، ففي وزن 69 الذي ينافس فيه رباعنا قاسم حسن الحائز على ذهبية ونحاسية بطولة العالم الاخيرة في السعودية سيتواجد رباعان اولمبيان صينيان، وهذا ما لا يسمح به في الدورات الاولمبية كما سيتواجد بطل ايراني مميز وبتقديري فان هذه المنافسات ستكون اقوى من الدورة الأولمبية".

كما اجرى فريق القوس والسهم الذي يضم فاطمة سعد واسحاق ابراهيم وحدة تدريبية في مركز "فيانغ ينهو" الرياضي استعدادا للمنافسات الآسيوية.

وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد اللعبة سعد المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز عن توقعاته من المشاركة "من الطبيعي ان يكون هدفنا الخروج بنتائج ايجابية نعزز بها ما سبق تحقيقه في العديد من الاستحقاقات، لكن لعبتنا يتدخل فيها الحظ وتكون النتائج غير متوقعة، فقد تكون قادراً على نيل أحد الاوسمة في الدورة، وقد تخرج خالي الوفاض من الدور الأول".

وأضاف المشهداني أن "المشاركين في هذه الدورة يمثلون خيرة لاعبي العالم كلاعبي كوريا الجنوبية، والصين، واليابان، والصين تايبيه، وهؤلاء سبق ان اعتلوا منصات التتويج في العديد من الاستحقاقات العالمية".